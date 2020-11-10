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    جو بايدن

    "عشر نساء وخمسة أشخاص ذوي بشرات ملونة ومثليي الجنس"... من سينضم لفريق بايدن

    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    وعد جو بايدن الأمريكيين بتوحيد أمريكا ومصالحها، وللقيام بذلك، سيدعو حتى منافسيه الجمهوريين الجدد إلى البيت الأبيض، من أجل المشاركة في تشكيل الحكومة الأكثر حيوية في تاريخ الولايات المتحدة.

    وبحلول موعد تنصيبه في يناير، سيتعين عليه تعيين نحو 300 شخص في مناصب رئيسية.

    الخبرة والشبه

    أمضى بايدن 8 سنوات في البيت الأبيض كنائب للرئيس، ومن المرجح أن يكون العديد من الموظفين الجدد من كبار السن.

    قال جو بايدن: "رجال، نساء، مثليون جنسيا، وسطاء، سود، بيض، آسيويون. في الواقع، من المهم أن يبدو مجلس الوزراء كدولة، لأن كل شخص يأتي بمفرده."

    على سبيل المثال ، قد يعود الرئيس السابق لإدارته، رون كلاين، إلى منصبه السابق، ويتطلع تيد كوفمان، الذي حل محل بايدن في مجلس الشيوخ، ورئيس الأركان السابق لنائب الرئيس ستيف ريتشيتي، ومديرة العلاقات العامة السابقة لأوباما أنيتا دن، إلى مكان في البيت الأبيض.
    كما وستشمل التغييرات وزارتي المالية والدفاع، التي كان يديرها رجال بيض فقط، لكن من المرجح أن يرأس وزارة الخزانة، على سبيل المثال، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، التي عملت في هذا القسم في عهد أوباما. ومع ذلك، سيتعين عليها التنافس مع إليزابيث وارين (خرجت من السباق الرئاسي) والأمريكية الأفريقية ميلودي هوبسون.

    وقد يكون للبنتاغون أيضا وجه أنثوي، حيث ستتنافس وزيرة الدفاع السابقة للسياسة ميشيل فلورنوي، مع سناتور من إلينوي، وهو محارب قديم في الحرب العراقية، العقيد المتقاعد التايلاندي المولد تامي داكويرث.

    كما وسيكون للمرشحين الرئاسيين الديمقراطيين السابقين - "الاشتراكي الديمقراطي" بيرني ساندرز والمثلي الجنس علانية بيت بوتيدزيتش، فرصة للبحث عن مقعد في الحكومة، الأول موجه لوزراة العمل، والثاني موجه لممثلي الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. ومع ذلك ، فإن المرشح الأكثر احتمالا هو وكيل وزارة الخارجية السابق ويندي شيرمان.

    سباق وزارة الخارجية

    في البداية، سيركز فريق بايدن على المشكلات الداخلية، لذلك سيتم تعيين الأشخاص ذوي الخبرة في مناصب السياسة الخارجية.

    ويبدو أن سوزان رايس، مستشارة أوباما للأمن القومي والممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة من 2009 إلى 2013، هي الرئيس الأمثل لوزارة الخارجية برأي الكثير من الخبراء.

    تزعم مصادر أن لديها علاقة جيدة مع بايدن، رغم وجود خلافات في الرأي في بعض المجالات، خاصة في ليبيا. بالمناسبة، لولا الهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي عام 2012، لكانت رايس قد أصبحت وزيرة الخارجية حتى ذلك الحين.

    أما بالنسبة للعلاقة مع موسكو، فهي ليست الشخصية الأسهل، رايس متأكدة من أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات وشاركت في أعمال شغب في الولايات المتحدة، ومع ذلك، من حيث المبدأ، لا توجد دلائل واضحة.

    المنافس الآخر لهذا المنصب الرفيع هو أنتوني بلينكين، المستشار السابق لنائب الرئيس للأمن القومي، وعمل في البيت الأبيض خلال فترة محاولات تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية، ومع ذلك، من وجهة نظر بلينكين، كان ينبغي أن يكون ترامب أكثر صرامة مع موسكو.

    ومن بين المرشحين أيضا السناتور كريس كونز، والذي صرح في وقت سابق بأن  "الحكومة الروسية الحالية بقيادة فلاديمير بوتين تشكل تهديدا دائما للديمقراطية الأمريكية والشركاء الأوروبيين وسيادة القانون".

    على هذه الخلفية، يبرز ويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية السابق، والذي كان سفيرا في موسكو من 2005 إلى 2008. عندما كانت العلاقات بين البلدين صعبة للغاية حتى في ذلك الوقت، لكن الدبلوماسي المتمرس وجد دائما فرصا لتحقيق الاستقرار فيها، على الأقل في إطار ضيق.

    علاوة على ذلك، لم يكن بيرنز معينا سياسيا، بل كان تكنوقراطيا، ولا يزال أكثر تحفظا في تقييماته لروسيا، لكنه يشير إلى أن موسكو "رغم أنها تخسر سلطتها، لا تزال قادرة على القيام بأنشطة تخريبية".

    مجلس الشيوخ يقرر كل شيء

    في غضون ذلك، تتكشف معركة صعبة على مجلس الشيوخ، فبعد كل شيء، لا يستطيع مجلس الشيوخ منع قرارات السلطة التنفيذية فحسب، بل أيضا التعيينات في المناصب الرئيسية.

    يقول أندريه باكليتسكي، كبير الباحثين في معهد الدراسات الدولية في MGIMO، إنه سيتم توضيح الموقف بالكامل في موعد لا يتجاوز شهر يناير.

    وأوضح "الآن هناك 50 جمهوريا و48 ديمقراطيا، وسيتم تحديد مقعدين آخرين في الجولة الثانية. ويوافق مجلس الشيوخ على جميع الوزراء".

    ويضيف باكليتسكي: "إذا كان للجمهوريين أغلبية في مجلس الشيوخ، فلن يسمحوا لأي ديمقراطي متضارب في الحكومة، وخاصة سوزان رايس، التي لا يحبها الجمهوريون بسبب الأحداث في بنغازي".

    في هذه الحالة، لن تكون رئاسة بايدن سهلة، كما يقول فيودور فويتولوفسكي، مدير IMEMO RAN، دكتور في العلوم السياسية ، لـ"سبوتنيك"، ويضيف الخبير: "سيكون هناك ما يسمى بالحكومة المنقسمة، عندما يكون الرئيس من حزب والأغلبية في البرلمان من الطرف الآخر. سيتعين على بايدن البحث عن حلول وسط صعبة مع المجلسين".

    إنه صعب بشكل خاص مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية، فقد وعد بايدن بزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والرعاية الصحية. للقيام بذلك ، تحتاج إلى رفع الضرائب، والتي انخفضت بشكل ملحوظ في عهد ترامب ليس فقط للشركات، ولكن أيضا للأسر. نظرا لصدمة الوباء الحالية، فإن مثل هذا الإجراء سيضر بشدة بالمواطنين العاديين، وبالتالي تصنيفات بايدن.

    بالنسبة لقرارات السياسة الخارجية، فإن موافقة مجلس الشيوخ ليست ضرورية، وهنا يكون الأمر أسهل بالنسبة لبايدن.

    وأضاف فويتولوفسكي  "بصفته ديمقراطيا، فإنه سيهتم بموضوع حقوق الإنسان، وانتشار النموذج الاجتماعي الأمريكي".

    ستكثف واشنطن نشاطها في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، مما يضر بمصالح موسكو. ويعتقد فويتولوفسكي أنه "من الأسهل إجراء حوار مع بايدن في مجال الأمن الدولي، وفي المقام الأول الحد من التسلح. وانتقد ترامب لانسحابه من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى. وهذا لا يعني أن الأمريكيين سيغيرون رأيهم ، لكن الحلول الوسط ممكنة".

    ولا يستبعد الخبير تمديد معاهدة الأسلحة الاستراتيجية (ستارت -3) لمدة خمس سنوات دون شروط إضافية.

    يوافق أندريه باكليتسكي على أن الديمقراطيين يقدرون الحد من التسلح، لكن من غير المرجح أن يكون كل شيء خافتا في هذا الاتجاه. مهما كان الأمر، فإن الرئيس، وليس المعينين، هو من يقرر السياسة الخارجية للولايات المتحدة، والعلاقات مع العالم، بما في ذلك مع روسيا، تعتمد إلى حد كبير على الإرادة السياسية للزعيم.

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    الحكومة الأمريكية, أمريكا, جو بايدن
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