سكرتير مجلس الأمن في قره باغ يستقيل من منصبه احتجاجا على اتفاق السلام

استقال سامفيل بابايان، سكرتير مجلس الأمن لجمهورية قره باغ، المعلن عنها من جانب واحد، من منصبه احتجاجًا على إبرام اتفاق السلام مع أذربيجان.

وكتب بابايان في حسابه على "فيسبوك" :"زعماء أرمينيا وأرتساخ، بقرارهم الغادر وبشخطة قلم واحدة، شككوا في وجود الأرمن... من الذي أذن لكم بتسليمنا دون موافقة الشعب، دون موافقة السلطات المنتخبة من قبلكم؟".

ووفقا له، فإن ناغورني قره باغ هي مركز الدولة الأرمينية ورمز لأرمينيا، وضحى آلاف الأشخاص بحياتهم من أجل حمايتها.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ليلة أمس، إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان على وقف إطلاق النار وبقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وتجددت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ المتنازع عليه والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.