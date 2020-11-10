علييف ساخرا من باشينيان: أنت فشلت... لن تستعيد مكانتك ما دمت رئيسا لأذربيجان

سخر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بعد إعلانه انتهاء الحرب في جمهورية قره باغ المعترف بها من جانب واحد.

وأشار علييف في مقطع فيديو نشر على قناة الرئاسة على "يوتيوب" إلى فشل باشينيان في تحقيق الاعتراف بالوضع القانوني لجمهورية ناغورني قره باغ المستقلة.

وقال: "ما هذا يا باشينيان؟ ستبقى حديث العالم لسنوات عديدة. ماذا حدث يا باشينيان؟ كنت تمهد الطريق إلى مدينة جبرائيل وترقص من الحماس، أين تلاشت مكانتك المرموقة؟ لقد ذهبت بها إلى الجحيم، لقد فشلت يا باشينيان...لن تستطيع استعادة مكانتك ما دمت أنا رئيسا لأذربيجان".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إنه وقع بيانا مع رئيسي روسيا وأذربيجان بشأن وقف الأعمال العسكرية في قره باغ الساعة 01:00.

وقال باشينيان: "لقد اتخذت قرارا صعبا وصعبا للغاية بالنسبة لي ولنا جميعا. لقد وقعت بيانا مع رئيسي روسيا وأذربيجان لإنهاء حرب قره باغ في الساعة 01:00. نص البيان المنشور بالفعل مؤلم بشكل لا يوصف بالنسبة لي شخصيا ولشعبنا".