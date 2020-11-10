البرازيل تعلق تجارب لقاح "سينوفاك" الصيني

قالت هيئة تنظيم الصحة في البرازيل، أمس الاثنين، إنها علقت التجارب السريرية على لقاح "سينوفاك" الصيني للوقاية من فيروس كورونا بسبب "تطور بالغ الضرر"، الأمر الذي فاجأ منظمي التجربة فردوا بالقول إن هناك حالة وفاة لكنها غير مرتبطة باللقاح.

وقالت الهيئة إن هذا التطور حدث يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول، لكنها لم تحدد إن كان حدث في البرازيل أم في دولة أخرى. كما لم تحدد إلى مدى قد يستمر التعليق، وفقا لـ "رويترز".

والتجربة هي واحدة من ثلاث تجارب موسعة في المرحلة المتأخرة من لقاح "سينوفاك"، لكن اللقاح واجه جدلا في البرازيل، إذ رفضه الرئيس جايير بولسونارو باعتبار أنه يفتقر إلى المصداقية.

وتتناقض النكسة التي تعرضت لها جهود "سينوفاك" مع الأخبار السارة من شركة "فايزر" التي قالت إن لقاح "كوفيد-19" التجريبي فعال بنسبة تزيد عن 90 في المئة بناء على نتائج التجارب الأولية.

وقال ديماس كوفاس، رئيس معهد بوتانتان للأبحاث الطبية في ساو باولو، والذي يجري تجربة "سينوفاك"، إن قرار الهيئة يتعلق بحالة وفاة، لكنه أضاف أنه استغرب الأمر "لأن حالة الوفاة لا علاقة لها باللقاح".

وقال كوفاس لمحطة تلفزيون "كالتورا" المحلية: "بما أن هناك أكثر من 10 آلاف متطوع في الوقت الحالي، يمكن أن تحدث وفيات... إنها حالة وفاة لا علاقة لها باللقاح وبالتالي فهذه ليست اللحظة المناسبة لتعليق التجارب".