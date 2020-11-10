الخارجية الإيرانية: طهران مستعدة للمساعدة في نشر قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران مستعدة للمساعدة في نشر قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ وللمساعدة في تحقيق سلام مستدام في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إن "إيران تؤكد مرة أخرى استعدادها للمساعدة في ضمان سلام وأمن مستدامين في المنطقة وكذلك استعدادها للمشاركة في المبادرات الإقليمية".

وأكدت الوزارة أيضا أن طهران "مستعدة لتسهيل نشر قوات حفظ السلام الروسية" على طول خط التماس، كما هو مبين في البندين 3 و 4 من الاتفاقية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ليلة أمس، إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان على وقف إطلاق النار وبقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وتجددت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ المتنازع عليه والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.