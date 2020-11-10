فيضانات غزيرة تجتاح جزيرة كريت اليونانية

وطبقا لموقع "يورونيوز" فقد دمرت الفيضانات الغزيرة الطرق في الجزيرة، وأغرقت مئات المنازل، واجتاحت السيارات وسط استمرار هطول الأمطار الشديدة.

وقالت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، إنّ أسوأ الأضرار وقعت شرقي إيراكليو، عاصمة الجزيرة، في البلدات والقرى الصغيرة، حيث أغلقت المدارس وبقي السكان في منازلهم بعد نصائح السلطات لهم، وفي المناطق الأكثر تضرراً، لجأ بعض السكان إلى أسطح منازلهم حيث اجتاحت المياه الموحلة البلدات وجرفت السيارات والحطام.

ووفقا ليورونيوز هذه هي المرة الثالثة في أقل من شهر التي تتعرض فيها المنطقة لفيضانات. ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة حتى الخميس.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن مسؤولين حكوميين إقليميين قالوا إن شبكة الطرق في الجزيرة تضررت، إلى جانب منازل وأعمال تجارية كان قد أغلق العديد منها بالفعل، بسبب الإغلاق المفروض على مستوى البلاد والساري المفعول منذ يوم السبت جراء كورونا.