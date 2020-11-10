أفغانستان... قوات الأمن تقتل قياديا في "القاعدة" وتتهم طالبان بإيوائه

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن قتلت قياديا بارزا في تنظيم "القاعدة"، جنوبي أفغانستان واتهمت حركة "طالبان" بإيوائه.

وفي بيان لها، قالت مديرية الأمن الوطني الأفغانية إنها قتلت القيادي في "القاعدة" خلال عملية في إقليم فراه الأفغاني حيث منحته طالبان "ملاذا آمنا وحماية" هناك، بحسب "رويترز".

وفي ردها على طلب للتعليق قالت حركة طالبان إنها تحقق في الأمر.

ووافقت "طالبان" على قطع العلاقات مع الجماعات المتشددة بما فيها "القاعدة" بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة جرى توقيعه في فبراير/ شباط.

ومن المقرر أن تسحب الولايات المتحدة قواتها بحلول مايو/ أيار بموجب اتفاق مع "طالبان" خضع لضمانات أمنية في الوقت الذي تجري فيه الجماعة محادثات مع الحكومة الأفغانية في الدوحة للتوصل لاتفاق سلام.

ولم يتضح على الفور كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة جو بايدن مع الاتفاق إلا أن غالبية المحللين يتوقعون أن تواصل الولايات المتحدة الالتزام بالاتفاق.