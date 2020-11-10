قبيل انتهاء ولايته.. هل يتخذ ترامب قرارا عسكريا ضد إيران؟

قالت صحيفة عبرية إن البنتاغون الأمريكي يخشى اتخاذ الرئيس دونالد ترامب، قرارا عسكريا ضد إيران، قبيل انتهاء ولايته.

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون " تخشى من أن يأمر الرئيس ترامب باتخاذ إجراءات ضد إيران قبل نهاية فترة ولايته، المقررة في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.

وذكرت الصحيفة أن هذا التخوف الأمريكي يأتي في أعقاب إقالة ترامب لوزير الدفاع، مارك إسبر، وتعيين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن البنتاغون يتخوف من اتخاذ ترامب إجراءات سرية أو علنية ضد إيران، خاصة مع وجود أنباء عن سعي الرئيس الأمريكي لإقالة قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية.

وكانت مصادر في الإدارة الأمريكية الحالية، ذكرت في سبتمبر/أيلول الماضي، أن ترامب، غير راض عن عمل وزير الدفاع مارك إسبر، ويسعى إلى استبداله بوزير شؤون المحاربين القدامى روبيرت ويلكي.