نتنياهو يرد على زعيم المعارضة ويتحدث عن علاقته بالديمقراطيين

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على زعيم المعارضة يائير لبيد الذي اتهمه بإهمال العلاقات مع الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي فاز مرشحه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال نتنياهو خلال جلسة عقدها الكنيست للتصويت على اتفاق السلام مع البحرين: "سمعت رئيس المعارضة يقول أمس بثقة كاملة أنني أهملت العلاقات مع الحزب الديمقراطي الأمريكي"، بحسب موقع "واللا" العبري.

وأضاف: "على مدى 38 عاما وأنا أبذل جهودا دؤوبة لتعزيز العلاقات مع كل القطاعات السياسية.. ولدي علاقات طويلة ودافئة مع بايدن".

وتابع نتنياهو: "ما أضعه نصب عيني ليس ديمقراطيين أو جمهوريين، إنها دولة إسرائيل فقط. سأستمر في فعل الشيء نفسه مع الإدارة الأمريكية المقبلة. لا يجب أن نتعامل بخنوع بل بحكمة وشموخ".

وتطرق لاتفاقات السلام مع دول عربية قائلا إنها "إنجازات نتجت عن جهود متواصلة على مر السنين، والعديد من المتابعات العلنية والسرية، ومعظمها سرية. وهي نتيجة جهد متواصل آخر قمت به منذ سنوات- لتعزيز قوتنا ومكانتنا في الشرق الأوسط والعالم".

ووقعت إسرائيل في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن الشهر الماضي عن التوصل لاتفاق آخر لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والخرطوم.