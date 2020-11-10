ترامب: فرز الأصوات يشهد انتهاكات كبيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك انتهاكات كبيرة تحدث في عملية فرز الأصوات الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب، على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "انتهاكات كبيرة تحدث في عملية فرز الأصوات تحدث كما أخبرتكم من قبل".

WATCH FOR MASSIVE BALLOT COUNTING ABUSE AND, JUST LIKE THE EARLY VACCINE, REMEMBER I TOLD YOU SO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

ورغم إعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، وفقا لنتائج غير رسمية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، كتب ترامب، على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "سوف نحقق النصر".

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

وتأتي تلك التدوينة بعد تدوينة سابقة قال فيها: "نحقق تقدما كبيرا. النتائج ستتوالى الأسبوع المقبل. لنستعيد عظمة أمريكا".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث متخصصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، بينما يشكك ترامب في تلك النتائج ويتوعد برفع دعاوى قضائية.

ويأتي فوز بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.