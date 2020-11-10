رئيس المجلس الأوروبي: سنناقش مكافحة التهديدات الإرهابية في القمة الأوروبية المقبلة

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الثلاثاء، أن موضوع مكافحة التهديدات الإرهابية لدول الاتحاد سيُطرح في القمة الأوروبية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

أمستردام - سبوتنيك. وقال ميشال، في مؤتمر صحفي مشترك بباريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس ورئيس وزراء هولندا مارك روتييه " سنناقش مكافحة التهديدات الإرهابية في القمة الأوروبية في ديسمبر المقبل".

وأضاف ميشال "علينا أن نكفل حرية التعبير والأفكار ومستعدون للعمل لتعزيز الأمن ومحاربة التهديدات الإرهابية".

وفي سياق متصل، أكدن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن "المفوضية ستقترح في ديسمبر المقبل برنامجا جديدا لمكافحة الإرهاب في أوروبا"، مضيفة "كما اقترحنا برنامجا جديدا لتعزيز "تشنغن" وكيفية التعامل مع أزمة الهجرة والتعاون عبر الحدود".

وأكدت "نريد تعزيز شبكة الأمن وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء واقترحنا كيفية محو المواد التي تشجع على الكراهية من على المنصات الإلكترونية".