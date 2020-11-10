بومبيو: سأزور فرنسا وإسرائيل وتركيا والسعودية وقطر ودولا أخرى هذا الأسبوع

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه سيغادر الجمعة متوجها إلى باريس ثم يتوجه إلى اسطنبول وجمهورية جورجيا قبل أن يزور القدس وثلاث دول خليجية رئيسية هي السعودية والإمارات وقطر.

وأضاف بومبيو أن الزيارة ستناقش "جهود ترامب التاريخية لإرساء السلام والتعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وعربت فرنسا، التي توترت علاقاتها مع ترامب مثل العديد من الدول الأوروبية، بسرعة عن أملها في العمل مع بايدن، الذي يشارك فرنسا الأولويات في مكافحة تغير المناخ، والتعاون ضد جائحة كوفيد -19 ومتابعة الدبلوماسية مع إيران.

هذا وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

من جانبه، لم يعترف الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

كما اتهم ترامب الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات، مشككا في عمليات فرز الأصوات التي أشار إلى تضمنها أصوات غير قانونية، في إشارة إلى الأصوات التي وصلت عبر البريد بعد يوم الانتخابات، والتي تم احتسابها ضمن الأصوات ورجحت كفة الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات.

وسارعت دول العالم المختلفة وبينها بريطانيا ومصر وإسرائيل والسعودية والإمارات إلى تهنئة الرئيس المنتخب الذي تفوق على الرئيس الحالي دونالد ترامب.