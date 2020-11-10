بومبيو: هناك أصوات لم يتم إحصاؤها.. وانتقال السلطة سيتم بشكل سلس

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إنه لا تزال هناك أصوات لم يتم إحصاؤها في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيكون هناك انتقال سلس للسلطة بغض النظر عن الفائز.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية إن: "على العالم أن يكون على ثقة تامة في أن انتقال السلطة بعد الانتخابات الأمريكية سيكون سلسا".

وأضاف "سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ثانية لترامب"، مؤكدا:"سنحصي جميع الأصوات".

وكان المرشح الديمقراطي جو بايدن، أعلن السبت الماضي، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

لكن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لم يعترف بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

كما اتهم ترامب الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات، مشككا في عمليات فرز الأصوات التي أشار إلى تضمنها أصواتا غير قانونية، في إشارة إلى الأصوات التي وصلت عبر البريد بعد يوم الانتخابات، والتي تم احتسابها ورجحت كفة الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات.