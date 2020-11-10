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    كيف حرك "خبر واحد" أموالا بقيمة تريليوني دولار خلال لحظات؟

    © REUTERS / Jason Lee
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    أثارت الأنباء عن انفراجة في السباق لإيجاد لقاح مضاد لمرض "كوفيد- 19" واحدا من أنشط أيام التداول في الأسواق والبورصات العالمية منذ ذروة أزمة الوباء، وفقا لبيانات أولية حللتها "رويترز".

    وفقا للوكالة، فقد تم تداول (إجراء عمليات بيع وشراء) بما يقرب من تريليوني دولار خلال تعاملات يوم الاثنين. تركز نشاط المستثمرين في الأصول الأكثر خطورة في الأسهم والعملات الأجنبية وأسواق السندات.

    إنتاج لقاح ضد المرض الفيروسي كوفيد 19 في مصنع الأدوية بينوفارم بضواحي موسكو، أغسطس/ آب 2020
    © Sputnik . AFK Sistema
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    بينما ابتعد المستثمرون عن الملاذات الآمنة مثل أسهم التكنولوجيا والين الياباني والسندات ذات التصنيف الأعلى، في ظل تفاؤلهم بشأن السيطرة على الوباء وتعافي الأنشطة الاقتصادية.

    وقال مارك تايلور، المتداول لدى "ميرابود" للأوراق المالية:

    أحجام التداولات تزداد أيضا مع التوجه نحو تصحيح أرصدة المحافظ الاستثمارية أو معالجة طلبات الهامش، مشيرا إلى قفزة في الأحجام تداول الأسهم في قطاعي الطيران والبنوك.

    في الولايات المتحدة، تم تداول ما يقرب من 500 مليار دولار من الصفقات في أسواق الأسهم يوم الاثنين، وهو أحد أكثر الأيام ازدحاما منذ مارس/ آذار، عندما هزت مخاوف إغلاق فيروس كورونا الأسواق المالية. شهدت أوروبا تداولات حجمها 120 مليار دولار، وفقا لبيانات "رفينيتيف".

    حققت أسهم القيمة، تشمل عادة الشركات الأكثر حساسية للدورات الاقتصادية، أفضل أداء لها في يوم واحد على الإطلاق مقابل نظيراتها التي تركز على النمو، في الولايات المتحدة بعد أنباء يوم الاثنين عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا.

    عملات
    © AFP 2020 / Niklas Halle'n
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    ولوحظ اتجاه مماثل في أسواق السندات والعملات. بلغ إجمالي حجم تداول أزواج العملات (المؤشرات الثنائية التي تقيس قيمة العملة مقابل أخرى) البالغ عددها 33 زوجا، 627 مليار دولار يوم الاثنين. بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي 707 مليار دولار في مارس و380 مليار دولار في أبريل.

    في سوق السندات، تم تداول ما يقرب من 170 ألف عقد على العقود الآجلة للسندات الألمانية ذات، أي 1.5 ضعف متوسط هذا العام، وفقًا لبيانات "رفينيتيف. بلغ إجمالي حجم التداول على سندات الحكومة الألمانية يوم الاثنين ما يقرب من 9 مليارات يورو (10.63 مليار دولار).

    أعلنت شركة "فايزر"، يوم أمس الاثنين، أن لقاحها التجريبي فعال بنسبة تزيد على 90 في المائة في الوقاية من مرض "كوفيد- 19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم هذا العام، وذلك بناء على بيانات أولية من دراسة كبيرة.

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    الكلمات الدلالية:
    الأسواق المالية, سندات, أسهم, عملات, سلة عملات
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