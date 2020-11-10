طائرات إسرائيلية مسيرة تصل إثيوبيا... ما السبب

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها وصول بعثة خبراء زراعيين من إسرائيل إلى إثيوبيا للقضاء على أسراب الجراد.

اسرائيل تنطلق للقضاء على اسراب الجراد الذي يتهدد الامن الغذائي في #اثيوبيا بواسطة الدرونات.

لهذا الغرض وصلت الى اثيوبيا بعثة خبراء زراعيين من #إسرائيل نظمتها وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء. تقوم الخطة التي اعدتها وزارة الزراعة على مداهمة الجراد الغازي ليلا @OrDaniely pic.twitter.com/uWDz7CJdVQ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 10, 2020

وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، أنه انطلقت بعثة من الخبراء الزراعيين إلى إثيوبيا للقضاء على أسراب الجراد الذي يهدد الأمن الغذائي في أديس أبابا، بواسطة "الدرونات".

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أن البعثة تم تنظيمها بالتنسيق مع أفراد من الوزارة نفسها ومكتب رئيس الوزراء، على أن تقوم الخطة التي أعدتها وزارة الزراعة على مداهمة الجراد الغازي ليلا.