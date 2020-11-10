هذه أولى قرارات بايدن بعد دخوله البيت الأبيض

يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لإصدار 4 أوامر تنفيذية، في أول يوم له في البيت الأبيض، للقضاء على جهود الرئيس الحالي دونالد ترامب بشأن عدد من القضايا.

وقالت حملة المرشح الديمقراطي لشبكة "فوكس نيوز"، يوم الاثنين، إن الإجراءات ستشمل الإجراءات إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإعادة العمل ببرنامج العمل المؤجل للوافدين من الأطفال "داكا"، والانضمام إلى منظمة الصحة العالمية، وإلغاء حظر السفر الذي فرضه ترامب على الدول المسلمة.

جاء هذا التعهد بعد أن توقعت العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك "فوكس نيوز"، فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. اعتبارا من يوم الاثنين، تعهدت حملة ترامب بمواصلة الطعن على النتائج، مشيرة إلى مشاكل تتعلق بأوراق الاقتراع وعملية الفرز.

هناك أيضا جهد أطول للتراجع عن مجموعة متنوعة من السياسات التي اتبعها ترامب. تعهد بايدن بإلغاء التخفيضات الضريبية لترامب، على سبيل المثال، وقال إنه سيلغي سياسة مكسيكو سيتي، التي أعادها ترامب بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في عام 2017.

تقيد هذه السياسة التمويل الدولي للمنظمات التي تروج للإجهاض. من المحتمل أن تكون السياسات الأخرى المتعلقة بالإجهاض وتلك التي تضعف قانون الرعاية الميسرة على جدول الإلغاء في ظل إدارة بايدن.

انتقد الديمقراطيون قرار ترامب بالخروج من منظمة الصحة العالمية في ظل تفشي الجائحة. دافع ترامب عن هذه الخطوة باعتبارها وسيلة لمحاسبة المنظمة على الزلات المزعومة أثناء الوباء.

في خطوة رسمية، شكل الرئيس المنتخب مجلسا استشاريا لفيروس كورونا يهيمن عليه العلماء والأطباء. وقال بايدن: "التحدي الذي نواجهه الآن لا يزال هائلا ومتزايدا، وكذلك الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمكافحة هذا الوباء. ما زلنا نواجه شتاء مظلما".