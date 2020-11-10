زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: لن يكون هناك اضطرابا في نقل السلطة للإدارة القادمة

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، اليوم الثلاثاء، إنه لا يتوقع انتقالا مضطربا للسلطة من إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي يطعن في فوز الديمقراطي جو بايدن في المحاكم.

وأضاف الجمهوري مكونيل في إفادة للصحفيين: "لا أعتقد أنه سيكون لدينا انتقال متقطع للإدارة المقبلة. أعتقد أننا يجب أن نتوقف عن كل ما يزعجنا ولا نتصرف على هذا النحو غير العادي"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأردف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "سنجتاز هذه الفترة وسيؤدي الفائز اليمين الدستورية في 20 يناير 2021، تماما كما نفعل كل أربع سنوات منذ عام 1793".

يأتي ذلك بعدما دافع، ميتش ماكونيل، يوم الاثنين، عن رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب التنازل للرئيس المنتخب جو بايدن. وقال إنه "يؤيد خوض ترامب معركة قانونية في مزاعم التزوير".

وقال أكبر عضو جمهوري في الكونغرس الأمريكي إن

الرئيس دونالد ترامب من حقه النظر في "مخالفات" انتخابات الأسبوع الماضي. لكنه لم يقدم أي دليل على وجود تزوير.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه يتوقع التحدث إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ قريبا، مؤكدا أن موقف الرئيس الأمريكي من نقل السلطة ليس له عواقب كبيرة.

وأضاف أنه لا يوجد شيء يمكنه وقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزه بالانتخابات، لافتا في هذا السياق إلى أن العملية تسير على قدم وساق رغم رفض الرئيس ترامب قبول نتائج الانتخابات.