شبح ترامب يظهر في "تهنئة" رئيس وزراء بريطانيا لبايدن

أظهرت رسالة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، يوم الثلاثاء، للرئيس المنتخب جو بايدن، بشأن تهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة "خطأ فادحا".

الرسالة التي نشرها جونسون في تغريدة له يهنئ فيها الرئيس المنتخب بايدن بالفوز بالرئاسة يوم السبت، ظهر في خلفيتها بلون خافت اسم الرئيس الحالي دونالد ترامب.



وأكد موقع "غويدو فوكس"، إن "الرسالة تضمنت أيضا عبارة (فترة رئاسية ثانية) مدمجة فيها".

وقال جونسون في التغريدة: "تهانينا لجو بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة ولكامالا هاريس على إنجازها التاريخي.. إن أمريكا هي أهم حليف لنا وأنا أتطلع للعمل معا عن قرب على أولوياتنا المشتركة، من التغير المناخي إلى التجارة والأمن".

وقال مسؤولون بريطانيون، إن "رسالتين تم إعدادهما قبل أن تعرف النتيجة، وأن الرسالة البديلة "تداخلت" مع الرسالة الأخرى بالخطأ، واصفين بـ "الخطأ الفني"، وفقا لموقع "هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

هذا وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

Number 10’s Message to Biden Originally Congratulated Trump https://t.co/AcVpNKtHGu pic.twitter.com/bGf6tHy7Sn — Guido Fawkes (@GuidoFawkes) November 10, 2020

وأضاف، أن "العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد ليس سهلا"، مؤكدا أنه "سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين".

كما تعهد بايدن، في خطاب الفوز، بأن يكون رئيسا يسعى لوحدة الولايات المتحدة وليس انقسامها.

من جانبه، لم يعترف ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.



كما اتهم ترامب الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات، مشككا في عمليات فرز الأصوات والتي أشار إلى تضمنها أصوات غير قانونية، في إشارة إلى الأصوات التي وصلت عبر البريد بعد يوم الانتخابات، والتي تم احتسابها ضمن الأصوات ورجحت كفة الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات.