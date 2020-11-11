مصرع 8 أشخاص في حادث بمنجم فحم شمال غربي الصين

أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، عن مقتل وجرح عشرات العمال في حادث حصل في منجم للفحم يقع في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية تصريحات رجال الانقاذ الذين أكدوا بدورهم عن مصرع 8 عمال خلال الحادث الذي وقع في المنجم.

وأشار المتحدث باسم لجان الانقاذ أن عمليات البحث عن ناجين بدأت مساءا ونجحت الفرق بانتشال العديد من الجثث.

يذكر أن المنجم الواقع في مدينة تونغتشوان يعمل فيه نحو 42 عاملا صينيا، استطاعت لجان الانقاذا من إخراج 34 عاملا حيا.