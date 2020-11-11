القراصنة يهاجمون ناقلة نفط في خليج غينيا

ووفقًا لبوابة شركة "درياد غلوبال" للأمن البحري، فإن عدد القراصنة على متن السفينة غير معروف بعد، والسلطات المحلية على علم بالحادث.

ومن الملاحظ أن هذا هو الحادث السادس من نوعه في خليج غينيا خلال ستة أيام.

في وقت سابق، احتجز قراصنة 13 من أفراد طاقم ناقلة النفط "سوراكاو ترادر" في خليج غينيا من بينهم روس وأوكرانيون، وذلك بحسب بيان شركة "أليسون مانجمنت غروب".