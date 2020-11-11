شخصية جديدة تنضم لإدارة حكم بايدن

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن زوج نائبة الرئيس المنتخبة ​كامالا هاريس قرر الالتحاق بفريق جو بايدن للعمل في إدارته في المستقبل القريب.

وأفاد موقع " TheHill" الأمريكي أن دوغلاس إمهوف، زوج نائبة الرئيس المنتخبة ​كامالا هاريس، سيترك عمله في شركة كبرى للمحاماة بحلول يناير/ كانون الثاني للتركيز على دعم إدارة بايدن المقبلة.

وأشار الموقع أن زوج نائبة الرئيس إمهوف حصل على إجازة من شركة المحاماة "دي.إل.أيه بايبر"، في شهر آب/أغسطس، بعدما اختار بايدن هاريس نائبة له.

وقال ممثل حملة بايدن إن إمهوف سيترك العمل تماما مع دي.إل.أيه بايبر، بحلول يوم التنصيب في 20 كانون الثاني 2021. وهاريس متزوجة من إمهوف منذ 2014.

وأعلن بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد". وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.