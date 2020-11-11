أرمينيا: إنهاء الحرب في قره باغ ضروري لتجنب الكارثة

صرح رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، أن أرمينيا اضطرت لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في منطقة ناغورني قره باغ لتجنب الانهيار العسكري.

وأوضح باشينيان خلال بث مباشر على فيسبوك: "كان هناك احتمال كبير للغاية أن تسقط ستيباناكيرت (عاصمة قره باغ) ومارتوني وأسكيران، في حال استمرت الأعمال العدائية، كما يمكن أن يحاصر الآلاف من جنودنا بعد مرور الوقت، أي سيحدث انهيار (كارثة). لقد أجبرنا التوقيع على هذا الاتفاق".

وقال رئيس الوزراء الأرميني، مساء اليوم الاثنين، إنه وقع بيانا مع قادة أذربيجان وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ.

في وقت سابق، تبنى قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بيانا مشتركا بشأن وقف الأعمال العدائية في قره باغ.

وأفاد المركز الوطني للسيطرة الدفاعية في روسيا، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا سترسل نحو 22 طائرة نقل عسكرية من طراز "أي إل-76" مع قوات حفظ السلام إلى إقليم قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.