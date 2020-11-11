في "يوم العزاب"... موقع تسوق إلكتروني يحقق مبيعات بـ 56 مليار دولار خلال 30 دقيقة

حققت مجموعة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" مبيعات قياسية جديدة، اليوم الأربعاء، في يوم التسوق والتخفيضات الصيني المعروف باسم "يوم العزاب"، الذي أصبح أكبر مهرجان للتسوق في العالم.

ووفقا لشبكة "CNN"، خلال 30 دقيقة تقريبا من بدء اليوم رسميا، أعلنت مجموعة علي بابا بيع بضائع بقيمة 372.3 مليار يوان (56.2 مليار دولار).

وكانت على بابا قد حققت مبيعات قيمتها 268.4 مليار يوان في "يوم العزاب" في العام الماضي.

وذكرت على بابا أنها قدمت على منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بها نحو مليوني منتج للعملاء، وهو ما يزيد عن ضعف عدد السلع التي تم عرضها في العام الماضي.

وفي ذروة المبيعات تلقت منصات علي بابا 583 ألف طلب شراء في الثانية الواحدة، بحسب وكالة شينخوا الصينية.

يذكر أن الاحتفالات غير الرسمية بـ "يوم العزاب" بدأت في التسعينيات للاحتفال بطلاب الجامعة غير المتزوجين وانتشرت من مدينة نانغينغ إلى كل أنحاء الصين باعتبارها يوما للتعاطف مع الشباب غير المتزوج.

ويتم الاحتفال بيوم العزاب في 11 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، لأن الأعداد الأربعة المكونة لهذا التاريخ والتي تمثل اليوم والشهر، تجسد العزلة العاطفية للمشاركين وأن هذا اليوم فرصة للتجمع والتعاطف معهم.

وشاركت في عروض يوم العزاب الترويجية في الصين أكثر من 250 ألف علامة تجارية. ويمثل مهرجان التسوق للعام الحالي مقياسا لمدى تعافي ثقة المستهلكين في الصين من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وما أدت إليه من تراجع اقتصادي نتيجة إجراءات الإغلاق.