بوغدانوف يتحدث عن التغيير الوارد بالتسوية في الشرق الأوسط مع الإدارة الأمريكية الجديدة

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو ترى من الممكن إحداث تغييرات للأفضل في التسوية في الشرق الأوسط بعد تغير الإدارة الأمريكية وعودة المفاوضين الذين عملوا في الإدارات الديمقراطية السابقة سواء في إدارة باراك أوباما أو بيل كلينتون.

وأضاف بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "سنرى، لأنه الآن، على ما يبدو، سيتم تشكيل فريق جديد من المفاوضين الأمريكيين الأشخاص الذين سيتعاملون مع مشاكل الشرق الأوسط".

أعتقد أننا نعرف الكثير منهم من خلال عملهم في الإدارات السابقة، وخاصة في الإدارات الديمقراطية - الذين عملوا مع كل من كلينتون وأوباما، يقول نائب وزير الخارجية الروسي.

وتابع بوغدانوف: "أعرف الكثير من خلال عملنا المشترك في مصر والشرق الأوسط وإسرائيل والدول العربية، وهناك أشخاص على دراية تامة بهذه المسألة، وأنا متأكد من أنهم إذا عادوا إلى مكان العمل، فمن الممكن أن يحدث تغيير للأفضل".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن "العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد ليس سهلا"، مؤكدا أنه "سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين".

كما تعهد بايدن، في خطاب الفوز، بأن يكون رئيسا يسعى لوحدة الولايات المتحدة وليس انقسامها.

من جانبه، لم يعترف ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستعود بقوة خلال ولايته الرئاسية إلى المشهد العالمي.

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: "عندما أتحدث إلى القادة الأجانب أقول لهم إن أمريكا ستعود... سنعود إلى اللعبة".