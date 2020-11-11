إيران وباكستان تبحثان الوضع الإقليمي في المنطقة وتتفقان على التنسيق المشترك

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن وصول وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى مقر القوات المسلحة الباكستانية للقاء قائد الجيش الباكستاني.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى مقر القيادة العسكرية صباحا، ووضع إكليلا من الزهور على نصب شهداء الجيش الباكستاني.

وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع محاربة الإرهاب وتعزيز التعاون الحدودي والدفاعي والعسكري بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الأمنية في المنطقة.

وتطرق الطرفان إلى الوضع في أفغانستان مشددين على ضرورة توسيع التعاون الشامل بين إيران وباكستان، خاصة في مجال الأمن وحماية الحدود التي تسمى حدود السلام والصداقة بين البلدين.

ووصل ظريف على رأس وفد سياسي واقتصادي إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، مساء أمس الثلاثاء، تلبية لدعوة نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي.