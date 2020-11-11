رئيسة اليونان تعتذر للرئيس المصري وتوضح السبب... فيديو

يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى العاصمة اليونانية أثينا، لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في المجالات كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط.
وقالت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو خلال لقائها بالرئيس السيسي في أثينا، إنها "سعيدة بزيارة الرئيس المصري لبلادها"، مشيرة إلى أن علاقات مصر واليونان وطيدة ولها أواصر تربطهما على مر التاريخ.
وأضافت أنه "تم تتويج هذه العلاقة بين مصر واليونان في أغسطس الماضي، من خلال توقيع اتفاقية تأمين الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، وهو أمر مهم جدا، ولكن ليس فقط التأمين في إطار البلدين وإنما في المنطقة بشكل عام".
وأكدت أنه سيتم بحث كثير من الأمور في هذا اللقاء الموسع، من بينها التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات التي تواصلها في المنطقة، إلى جانب العمليات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في البلدان الأخرى.
كما اعتذرت له عن "عدم تقديم ما يليق بالرئيس السيسي باستقبال حافل نظرا لتفشي فيروس كورونا".
ووفقا للرئاسة المصرية، يجري اليوم في أثينا جلسة مباحثات معمقة على مستوى القمة مع رئيس الوزراء اليوناني لبحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
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