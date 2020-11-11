إيران تصدر 700 ألف برميل يوميا من النفط منذ مارس

أعلن نائب رئيس منظمة الميزانية والتخطيط في إيران، اليوم الأربعاء، أن متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 700 ألف برميل يوميا منذ مارس/آذار، وذلك في تحد لعقوبات أمريكية تستهدف خفض مصدر دخل طهران الرئيسي إلى صفر.

وبحسب وكالة "رويترز"، تقلصت صادرات إيران من أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وقال حميد بور محمدي إن "متوسط مبيعات النفط منذ بداية العام بين 600 ألف و700 ألف برميل يوميا".

وقالت السلطات الإيرانية إن سياسية "الحد الأقصى من الضغط" التي تهدف لإيقاف صادرات إيران فشلت، إذ تعمل إيران على الالتفاف على الإجراءات ومواصلة الصادرات.

وفي بداية العام، أوردت "رويترز"، نقلا عن ثلاثة تقديرات مستندة إلى بيانات تتبع ناقلات أن صادرات إيران ارتفعت في سبتمبر/ أيلول، غير أن الارقام تأتي ضمن نطاق واسع بين 400 ألف و1.5 مليون برميل يوميا.