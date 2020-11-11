مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بإطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

أعلنت السلطات المحلية بولاية فلوريدا الأمريكية، أن شخصا قُتل وأصيب 7 آخرون بإطلاق نار من سيارة على ملعب لكرة السلة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية الليلة الماضية.

ويعتقد المحققون أن بضعة أفراد كانوا في سيارة ذات نوافذ معتمة أطلقوا عدة رصاصات أثناء مرورهم بمجموعة من الأشخاص بالقرب من ملعب كرة السلة، وفقا لـ"رويترز".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إطلاق النار لم يكن عشوائيا وأن المجموعة كانت مستهدفة.

وقال قائد الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 36 عاما توفي متأثرا بجروحه بعد وصوله إلى المستشفى، في حين يرقد اثنان آخران في حالة حرجة إلى جانب 5 مصابين في حالة مستقرة.

وأضاف أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 17 و36 عاما.

وأوضح أن التحقيقات جارية لتحديد الدافع وراء الهجوم.

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان "فقدنا روحا الليلة بسبب أعمال عنف لا معنى لها". ‭‭

‬‬وأضافت "نهدف إلى إعادة السلام إلى هذا المجتمع وسنواصل التصدي لمن يتسببون في الأذى".