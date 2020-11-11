5 قتلى في اصطدام ناقلة نفط يونانية بقارب تركي

أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 5 أشخاص بعد اصطدام قارب صيد تركي بناقلة نفط يونانية في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وذكر موقع "دوتش فيليه" الألماني أن السلطات التركية نجحت بانتشال 4 جثث من أصل خمسة أشخاص قتلوا نتيجة الاصطدام بين قارب تركي وناقلة يونانية في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأشار الموقع إلى أن ناقلة ترفع العلم اليوناني اصطدمت بقارب صيد تركي على بعد 15 ميلا بحريا من مدينة كاراتاس في ولاية أضنة جنوب ​تركيا​.

وأضافت أن الحادث وقع الليلة الماضية. وعثر صيادون من قوارب أخرى على القارب المنكوب مقلوبا. وأفادوا بأن القارب، انقلب بعد اصطدامه بسفينة​ ترفع العلم اليوناني.