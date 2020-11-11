وزير الدفاع التركي: أذربيجان كتبت تاريخا "بحروف من ذهب" يستمر 44 عاما

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إن أذربيجان "كتبت تاريخها بحروف من ذهب"، وأن الجيش الأذربيجاني أظهر قوته للعالم بأسره.

وقال أكار في تصريحات أدلى بها أثناء كلمة له خلال برنامج نظمته وزارة الدفاع الأذربيجانية في العاصمة باكو، إن أذربيجان "وضعت حدا" للهجمات الأرمينية على أراضيها وأنها استعادت أراضيها وحققت "انتصارا يُكتب في تاريخها بحروف من ذهب".

واعتبر أكار أن أذربيجان "أنهت العملية العسكرية في 44 يوما لكن الحديث عنها سيظل 44 عاما"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

ونوه وزير الدفاع التركي إلى أن "العلاقات الأخوية" بين تركيا وأذربيجان تحت قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف "ستزداد زخما وقوة" بعد الأحداث الأخيرة، وأنها علاقة "شعب واحد في دولتين".

وبين أكار أن الشعب احتفل بـ "تحرير قره باغ" في شوارع العاصمة التركية وفي أكثر من مدينة تركية كإسطنبول وإزمير.

وكان الكرملين، قد أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال الرئيس بوتين في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بتوقيت موسكو.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.