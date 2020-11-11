نتنياهو يعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

ووفقا للمتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، قال نتنياهو: "أتقدم باسمي وباسم الشعب الإسرائيلي أجمع بخالص التعازي لملك البحرين صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة وللأسرة الملكية وللشعب البحريني أجمع في وفاة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. كما أتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلته".
رئيس الوزراء نتنياهو:— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 11, 2020
أتقدم باسمي وباسم الشعب الإسرائيلي أجمع خالص التعازي لملك البحرين صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة وللأسرة الملكية وللشعب البحريني أجمع في وفاة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. كما أتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلته. pic.twitter.com/LfXCRg1euF
وكان الديوان الملكي البحريني قد أعلن، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأضاف البيان: "وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب".
وتابع البيان: "وقد أمر صاحب الجلالة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس".
يذكر أن إسرائيل ومملكة البحرين كانتا قد وقعتا على اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما في الـ 15 من سبتمبر/أيلول الماضي برعاية أمريكية.
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