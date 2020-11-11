نتنياهو يعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعازيه لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.

ووفقا للمتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، قال نتنياهو: "أتقدم باسمي وباسم الشعب الإسرائيلي أجمع بخالص التعازي لملك البحرين صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة وللأسرة الملكية وللشعب البحريني أجمع في وفاة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. كما أتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلته".

رئيس الوزراء نتنياهو:



أتقدم باسمي وباسم الشعب الإسرائيلي أجمع خالص التعازي لملك البحرين صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة وللأسرة الملكية وللشعب البحريني أجمع في وفاة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. كما أتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلته. pic.twitter.com/LfXCRg1euF — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 11, 2020

وكان الديوان الملكي البحريني قد أعلن، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأصدر الديوان الملكي بيانا بشأن هذا الحدث جاء فيه: "بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ينعي الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف البيان: "وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب".

وتابع البيان: "وقد أمر صاحب الجلالة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس".

يذكر أن إسرائيل ومملكة البحرين كانتا قد وقعتا على اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما في الـ 15 من سبتمبر/أيلول الماضي برعاية أمريكية.