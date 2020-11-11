أردوغان: تركيا ستشارك روسيا في إرسال قوات حفظ السلام إلى قره باغ

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستشارك في إرسال قوات حفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تعاون بين أنقرة وموسكو لتأسيس مركز تركي روسي مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، اليوم الأربعاء:

"تركيا ستشارك مع روسيا في قوات حفظ السلام التي سيتم تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار والاتفاق الذي تم التوصل إليه في قره باغ، وتم التوقيع صباح اليوم على مذكرة التفاهم حول المركز التركي الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ".

وأضاف: "اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ ينص على تسليم أذربيجان المناطق التي لم يتم تحريرها بعد".

وأعلن زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في ليل 9 – 10 نوفمبر/تشرين الثاني، عن بدء الهدنة في قره باغ. ويجب أن تبقى قوات أرمينيا وأذربيجان في مواقعها طبقا لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تنتشر قوات حفظ السلام الروسية بمحاذاة خط التماس في المنطقة.

وبدأ نزاع قره باغ في نهاية ثمانينات القرن الـ20 قبل إعلان حل اتحاد الجمهوريات السوفييتية عندما أعلن سكان قرة باغ الأرمن عن انفصال الإقليم عن أذربيجان. وحظيت مبادرتهم بتأييد جمهورية أرمينيا. وبدأت الحرب بين أذربيجان وأرمينيا. ولم تتمكن أذربيجان خلال الحرب التي استمرت حتى عام 1994 من استعادة السيطرة على قره باغ. وبدأت أذربيجان أخيرا العملية العسكرية الجديدة في قره باغ.