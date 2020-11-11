"ليس من حق أحد إهدارها"... الرئيس الإيراني يتحدث عن "فرصة مناسبة" لإلغاء الحظر

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، ضرورة الاستفادة من أي ظروف مناسبة قد تتاح لإلغاء الحظر المطبق على بلاده.

وتطرق روحاني، خلال اجتماعه بالحكومة الإيرانية، إلى نتائج الانتخابات الأمريكية وفوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، مؤكدا الاستفادة من أي ظروف مناسبة لإلغاء الحظر على البلاد، وأنه ليس من حق أحد إهدار هذه الفرصة.

وقال روحاني خلال الاجتماع: "إننا نشعر بأن الأجواء لعلاقات أوثق وتعامل أفضل مع جميع الدول الصديقة قد أصبحت الآن جاهزة أكثر مما مضى".

وأضاف روحاني: "إن إشكالية حكومة هذا النظام (فترة رئاسة ترامب) التي تمضي أشهرها الأخيرة هي أنها لم تكن كثيرة الاطلاع على السياسة الدولية وكانت منفذة تقريبا لمواقف المتطرفين في الداخل الأميركي والكيان الصهيوني".

ونوه روحاني إلى أن طبيعة الخطاب الأمريكي في المحافل الدولية كان مطابقا للخطاب الإسرائيلي، بحسب وكالة أنباء "فارس".

وبين روحاني أن جميع المشاكل الأمريكية نشأت بسبب أنهم لم يتمكنوا من اتخاذ القرارات بناء على أساس المصالح العالمية ومصلحة الشعب الأمريكي.

وكشف روحاني عن أسباب خسارة ترامب للانتخابات، من وجه نظره، والتي لخصها بفشل ترامب في السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و"التخبط" في السياسة الخارجية لأمريكا مع دول العالم بالإضافة إلى "هزيمة أمريكا المذلة" في مجلس الأمن حول مسألة إعادة فرض القيود على الأسلحة الإيرانية وآلية "الزناد".

وشدد روحاني في تصريحاته على أن سياسة إيران ثابتة ولن تتغير مع أي حكومة تأتي إلى سدة الحكم في أمريكا وهي سياسة مبنية على "معارضة التدخل وإهانة الشعوب".

وقال روحاني "إن الكثير من دول العالم معارضة لنهج التفرد والإرهاب، ولو اقتربت أمريكا من سياستنا فإن ظروفا جديدة ستحصل".