8 آلاف لاجئ يفرون من إثيوبيا إلى السودان ومخاوف من أن يصل العدد إلى 200 ألف

ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، اليوم الأربعاء، أن أكثر من ثمانية آلاف إثيوبي فروا من الصراع في منطقة تيغراي الشمالية إلى السودان في غضون 48 ساعة.

وجاء في التقرير، إن ستة آلاف لجؤوا إلى ولاية القضارف وحوالي 1100 إلى منطقة كسلا، وكلاهما تقعان في شرق السودان.

وقال مسؤولون محليون، إن 1500 لاجئ آخر وصلوا إلى السودان يوم أمس الثلاثاء.

وصرحت السلطات، إن ما يصل إلى 200 ألف لاجئ يمكن أن يتدفقوا إلى السودان لفرارهم من الصراع الدامي في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا.

وقال مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في إثيوبيا لوكالة "أسوشيتد برس"، إن هناك طوابير طويلة خارج متاجر الخبز في تيغراي، وتقطعت السبل بالشاحنات المحملة بالإمدادات عند الحدود.