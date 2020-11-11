الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى عملية انتقال للسلطة في أمريكا دون معوقات

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يتطلع للعمل مع حلفاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن العلاقات بين التكتل الأوروبي وواشنطن يجب أن تبنى على الشراكة والتعاون، متطلعا إلى أن تتم عملية انتقال السلطة في الولايات المتحدة دون معوقات.

أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل في افتتاح الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، حول نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا: "نحن ننظر إلى علاقتنا مع أمريكا كأولوية، وبايدن يتطلع إلى العمل مع حلفائه ونحن شركاء لهم ويجب أن تبنى العلاقة على الشراكة".

وتابع بوريل: "سنتعاون لمواجهة التحديات مثل وباء فيروس كورونا المستجد وتعزيز الاستعداد للأزمات الصحية ومناقشة قضايا مثل الصين وإيران والناتو".

لكن المسؤول الأوروبي البارز عاد وأكد "علينا الانتظار إلى أن تصبح الأمور رسمية حتى 20 يناير، لأنها عملية انتقال طويلة وأتمنى أن تتم بدون معوقات".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وسارع عدد من الدول، بينها بريطانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات، إلى تهنئة المرشح الديمقراطي الذي تفوق على الرئيس الحالي دونالد ترامب.