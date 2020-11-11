بسبب ابنه وزوجته... نتنياهو يطالب بتعديل لائحة الاتهام الموجهة إليه

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، من المحكمة المركزية بالقدس تعديل لائحة الاتهام الموجهة إليه.

وقال محامو نتنياهو، إن لائحة الاتهام الموجهة إليه في قضايا فساد، تحوي "عيوبا" لم تظهر من قبيل الصدفة، على حد قولهم، وفق قناة "كان" الرسمية.

وقال المحاميان بوعز بن تسور وعميت حداد إن لائحة الاتهام تتعامل مع نتنياهو ومع أفراد عائلته على أنهم كيان واحد، خلافا لما هو معمول به، حيث نسبت النيابة العامة إليه أفعال أشارت بنفسها إلى أنها ارتبكت بواسطة زوجته وابنه.

ووفق بن تسور وحداد، تضمنت لائحة الاتهام الجمع بين نتنياهو من جهة، وزوجته وابنه من جهة أخرى، في "محاولة لإيجاد كيان قانوني غير موجود"، وأكدا على أنه "لا يمكن للنيابة أن تنسب لرئيس الوزراء الأفعال المزعومة لزوجته وابنه".

ويدور الحديث عن القضية المعروفة باسم "الملف 1000"، التي يحاكم نتنياهو فيها بتهمة خيانة الأمانة والاحتيال.

ويقول المحاميان إن لائحة الاتهام تحوي "دمجا مصطنعا بين تصرفات نتنياهو وبين أفعال زوجته فيما يتعلق باستلام الهدايا، دون تمييز بينها".

وانطلقت محاكمة نتنياهو في 3 قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 24 مايو/ أيار الماضي بالمحكمة المركزية بالقدس.

ويأتي طلب نتنياهو قبل الجلسة التي ستعقدها المحكمة يوم الأحد المقبل بشأن تقديم المرافعات والردود الأولية على التهم، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.