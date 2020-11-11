بوريس جونسون يصف ترامب بـ"الرئيس السابق"

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ "الرئيس السابق".

وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية: "إن جونسون أشار بطريق الخطأ إلى ترامب بالرئيس السابق، الأربعاء، بينما كان يحاول الدفاع عن علاقتهما الودية".

وخلال خطابه أمام مجلس العموم تحدث جونسون عن تفاصيل محادثة "ممتازة" جمعته بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ناقشا خلالها التزام البلدين بحقوق الإنسان، وبحلف شمال الأطلسي ومكافحة تغير المناخ.

وأثناء الخطاب، سألت النائبة عن حزب العمال أنجيلا إيجل جونسون، عما إذا كان لديه أي "نصيحة لصديقه المفضل ترامب، الذي يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، مما يعتبر أمرا محرجا ويشكل خطرا على الديمقراطية الأمريكية، فقال جونسون ضاحكا: "أعترف بأنه كان لدي علاقة جيدة بالرئيس السابق".

ولم يعترف الرئيس الجمهوري حتى الآن بخسارته لانتخابات الرئاسة بعد أربعة أيام من إعلان مركز إديسون أن بايدن تجاوز الـ270 صوتا اللازمة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

ورأى رئيس وزراء بريطانيا أنه "من واجب جميع رؤساء الوزراء البريطانيين أن تكون لديهم علاقة جيدة مع البيت الأبيض".