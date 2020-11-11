سيارة تقتحم مركزا للشرطة في لندن... واعتقال مشبته به

قالت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، إنها احتجزت رجلا بعد اقتحام سيارة لأحد أقسام الشرطة في شمال لندن.

وقالت شرطة العاصمة إن ضباطا كانوا في موقع الحادث، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وتابعت الشرطة في بيان: "السيارة ما زالت في الموقع، وهناك ضباط متخصصون يتابعون ويتم فحص السيارة. تم إخلاء مركز الشرطة وفُرض طوق أمني كبير حول الموقع".

يتبع...