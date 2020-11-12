بايدن يختار رون كلين لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، صباح اليوم الخميس، رون كلين، لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

ووصف بايدن في بيان، كلين بأنه مستشار "لا يقدر بثمن" ، مشيرًا على وجه الخصوص إلى العمل الذي قاموا به معًا خلال الأزمة الاقتصادية في عام 2009 وتفشي فيروس إيبولا في عام 2014.

وقال بايدن في البيان: "خبرته العميقة والمتنوعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية هو بالضبط ما أحتاجه في رئيس موظفي البيت الأبيض بينما نواجه لحظة الأزمة هذه ونجمع بلادنا مرة أخرى".

Ron Klain’s deep, varied experience and capacity to work with people all across the political spectrum is precisely what I need in a White House chief of staff as we confront this moment of crisis and bring our country together again. https://t.co/s4XlAgMrxf — Joe Biden (@JoeBiden) November 12, 2020

وأشاد كلين ببايدن في بيانه يوم الأربعاء، ووصف دوره الجديد بأنه "شرف العمر"، قائلا: "أتطلع إلى مساعدته ونائبته في تجميع فريق موهوب ومتنوع للعمل في البيت الأبيض".

وغرد كلين أيضا على تويترقائلا: "لقد رأيت الكثير من التمنيات الطيبة الليلة على هذا الموقع. شكرًا - وآسف لأنني لا أستطيع الرد على كل واحد منكم. يشرفني ثقة الرئيس المنتخب وسأقدم كل ما بوسعي لقيادة فريق موهوب ومتنوع".

I’ve seen so many kind wishes tonight on this website. Thank you - and I’m sorry I can’t reply to each of you.



I’m honored by the President-elect’s confidence and will give my all to lead a talented and diverse team in a Biden-Harris WH. — Ronald Klain (@RonaldKlain) November 12, 2020

ويُنظر إلي كلين منذ شهور على أنه الخيار الأفضل لإدارة فريق بايدن في البيت الأبيض، وكان كلين ينتقد بشكل خاص طريقة تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا.

وعمل كلاين، وهو محامي وناشط ديمقراطي، لأول مرة مع بايدن في عام 1989 عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ من ولاية ديلاوير، وهو من أشد منتقدي أسلوب تعامل الرئيس ترامب مع فيروس كورونا.