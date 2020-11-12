إصابة وزير البيئة في جورجيا بكورونا

أعلنت الخدمة الصحفية للوزارة في جورجيا، اليوم الخميس، عن إصابة وزير البيئة والزراعة ليفان دافيتاشفيلي بفيروس كورونا.

وجاء في البيان: "تم تشخيص إصابة وزير البيئة والزراعة ليفان دافيتاشفيلي بفيروس كورونا. والوزير موجود في المنزل الآن وحالته مستقرة، ويواصل العمل عن بعد. كما انتقل الأشخاص الذين تواصلوا معه إلى العزلة الذاتية".

في وقت سابق، أصيب رئيس وزراء جورجيا، غيورغي غاخاريا، بفيروس كورونا، وقد تعافى من المرض، كما أصيبت رئيسة الإدارة الحكومية ناتيا ميزفريشفيلي ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة ناتيا تورنافا بالفيروس.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جورجيا في 26 فبراير/شباط. وحتى الآن، تم تحديد 66561 حالة إصابة في البلاد. وقد تعافى 49811 شخصًا وتوفي 566 شخصا.