إعلام: أشكنازي يكشف عن شراء إسرائيل موافقة دول على نقل سفاراتها للقدس

ذكر إعلام عبري، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي كشف لأول مرة عن شراء إسرائيل موافقة دول على نقل سفاراتها إلى القدس.

جاء ذلك وفق ما نقلته الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان ريشيت بيت" عن مصادر في لجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست (البرلمان).

وبحسب المصادر ذاتها، تطرق أشكنازي خلال الاجتماع الأخير للجنة، أمس الأربعاء، إلى المساعي التي تبذلها بلاده لدفع مزيد من الدول لنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

وقال أشكنازي، وفق ما نقلت عنه المصادر إن إسرائيل مستعدة لدفع الأموال لدول لإقناعها بهذه الخطوة، بما في ذلك تكاليف نقل السفارة وأعمال الصيانة داخلها.

وكشف عن أن موافقة دولة مالاوي على نقل سفارتها للقدس كلفت إسرائيل 4 ملايين شيكل (نحو 1.8 ملايين دولار).

ورفض مكتب أشكنازي التعليق على مضمون تصريحاته في لجنة الأمن والخارجية.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت مالاوي الواقعة شرقي أفريقيا، عزمها فتح سفارة في مدينة القدس، لتصبح بذلك أول دولة في القارة السمراء تقدم على هذه الخطوة.

وقال وزير خارجية مالاوي أيزنهاور مكاكا، في لقاء جمعه بأشكنازي في إسرائيل، إن بلاده ستفتح سفارة لها في القدس بحلول صيف 2021.

وحتى الآن افتتحت دولتان سفارتين بالقدس فعليا هما الولايات المتحدة وغواتيمالا، فيما قالت تقارير عبرية إنه من المتوقع أن تقدم هندوراس على الخطوة قبل نهاية العام الجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت كل من صربيا وكوسوفو وجمهورية الدومينيكان عزمها فتح سفارات في القدس.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل سفارة بلاده إليها في العام التالي ضاربا بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية.