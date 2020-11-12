غوتيريش يحذر من اندلاع الحروب في زمن الوباء: الرابح الوحيد هو كورونا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من اندلاع الصراعات والحروب في ظل الوباء، مؤكدا أن الرابح الوحيد في تلك الصراعات هو كورونا.

وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الخميس: "عندما يخوض البشر حربا ضد بعضهم بعضا أثناء الوباء، فإن الرابح الوحيد من هذه الحروب هو الفيروس".

When people fight each other in the middle of a pandemic, the only winner is the virus.



We need a renewed push for peace to achieve a global ceasefire.



Only if we work together can we defeat #COVID19, prevent climate catastrophe, and pave the way for a better world. — António Guterres (@antonioguterres) November 12, 2020

وتابع: "نحتاج إلى تجديد سعينا نحو تحقيق السلام بإيقاف إطلاق النار في كل النزاعات حول العالم".

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "إذا عملنا معا سنهزم كورونا ونمنع كارثة التغيرات المناخية ونمهد الطريق لعالم أفضل".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 51 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.