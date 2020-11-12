شرطة هولندا تجري تحقيقا بعد سماع أعيرة نارية في السفارة السعودية

قالت الشرطة الهولندية إنها تجري تحقيقا بعد سماع أعيرة نارية في السفارة السعودية، فجر اليوم الخميس.

وذكرت الشرطة أن دوي أعيرة نارية تردد من المبنى الواقع في لاهاي قبيل الساعة السادسة صباحا (0500 بتوقيت غرينتش).

ولم يصب أحد في الواقعة. كما لم يتسن لمتحدثة باسم الشرطة تقديم مزيد من التفاصيل، وفقا لـ "رويترز".