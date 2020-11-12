تسجيل
11:11 GMT12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    متظاهرون في أذربيجان يحتفلون بعد توقيع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اتفاقا مع قادة أرمينيا وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، 10 نوفمبر 2020

    خبراء: حرب قره باغ أبرزت تأثير موسكو في المنطقة وعززت التحالف التركي الآذري

    © Sputnik . Alexey Kudenko
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان (22)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0a/1047137201_0:213:3072:1941_1200x675_80_0_0_4e8aa21f163ea4931a3a4e9fc65b1104.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011121047163595-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%8A/

    أثار اتفاق وقف إطلاق النيران الذي وُقع بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية، العديد من التساؤلات حول مستقبل هذا النزاع الممتد منذ سنوات.

    القاهرة - سبوتنيك. ويتطور النزاع بين الحين والآخر إلى مواجهات عسكرية بين البلدين، كان آخرها النزاع الذي اندلع في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي وتأثيره على كلا البلدين.

    إرسال قوات حفظ السلام الروسية إلى قره باغ، بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان 10 نوفمبر 2020
    © Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
    الكرملين ينفي تصريحات تركيا بشأن مشاركتها في قوات حفظ السلام في قره باغ

    الاعتراف الدولي

    ويتركز النزاع بين الدولتين على إقليم ناغورني قره باغ الذي أعلن استقلاله عن أذربيجان، في عام 1991، دون أن يحظى باعتراف من أي دولة، ما أشعل حربا بين أرمينيا وأذربيجان، انتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 1994. 

    ويعيش في هذا الإقليم نحو 150 ألف نسمة، أغلبهم من الأرمن الذين يرفضون حكم أذربيجان، ويعتمدون في إدارة شؤونهم بشكل أساسي على ميزانية أرمينيا ودعم وتبرعات الأرمن حول العالم.

    ويقول أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس الشؤون الخارجية المصرية، أيمن سلامة، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إن "اتفاقية وقف إطلاق النار سيكون لها تأثير كبير على الاستقرار السياسي الداخلي في أرمينيا"، موضحا أن السياسيين المعارضين بدأوا في انتقاد تصرفات حكومة باشينيان بعد تصاعد القتال وضياع الأراضي". 

    الاحتقان الداخلي

    وعقب الاتفاق، طالب 17 حزبا معارضا باستقالة رئيس الوزراء الأرميني من بينها الحزب الجمهوري وثاني أكبر حزب في البرلمان (24 مقعدًا)، وحسبما يرى سلامة أن "الاحتقان الداخلي في أرمينيا زاد بعد بيان الرئيس أرمين سركيسيان، حيث قال إنه علم بجوهر الاتفاقية من وسائل الإعلام". 

    ولفت سلامة إلى أن الاتفاقية لم تتضمن ما يشير إلى مستقبل وضع قره باغ: "لا توجد في الاتفاقية الموقعة إشارات إلى حقيقة أن وضع ناغورني قره باغ يجب أن يتحدد في المستقبل، فالاتفاق عسكري محض يهدف فقط للوقف الفوري للعدائيات العسكرية بين المتحاربين".

    وبحسب سلامة، فإن الاتفاقية "حققت لأذربيجان عودة جزء كبير من المناطق - ليس فقط المقاطعات وشوشي - ولكن أيضًا استعادة الاتصالات الأرضية مع إقليم ناخيتشيفان"، إذ تنص الاتفاقية على "فك جميع الروابط الاقتصادية والنقل في المنطقة، ويجب أن تضمن أرمينيا روابط النقل بين المناطق الغربية لأذربيجان وجمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، وستتولى إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي السيطرة على روابط النقل". 

    وختاما يشير أستاذ القانون الدولي إلى أن هذه الاتفاقية ونتائجها كشفت "مدى تعزيز التحالف الأذري مع تركيا منذ بداية الأعمال العدائية، حيث قدمت أنقرة دعمًا عسكريًا تقنيًا نشطًا إلى باكو"، كما "يعظم الاتفاق الحالي لموسكو من دورها الرائد في جنوب القوقاز". 

    © Sputnik . Рамиль Ситдиков
    وزير الخارجية التركي: اتفاق قره باغ ملزم لأرمينيا وسيدفعون الثمن إذا انتهكوا وقف إطلاق النار

    نتائج ناجحة

    وبالنسبة لموسكو، يؤكد سلامة أن النتيجة الحالية "ناجحة للغاية"، حيث تظل "اللاعب الرئيسي في المنطقة"، كونها لم "تتأخر لحظة واحدة منذ اندلاع الصراع المسلح في الإقليم عن بذل جهودها الحثيثة للتسوية السلمية للنزاع، ونجحت في ذلك".

    في السياق ذاته، يقول أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لوكالة "سبوتنيك" إن "هذه المنطقة مهمة للغاية لأنها تمتلك ثروات ضخمة، وأصبحت ذات أهمية جيوسياسية كبيرة بعد اكتشاف وتصدير الغاز منها إلى أوروبا"، لافتا إلى أن تصدير الغاز وانتشار فيروس كورونا المستجد كانا سببان أساسيان في تجدد الصراع، حيث يقول إن "النقطة الأولى [التي أدت إلى اشتعال الصراع] هي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية وسياسية، ربما جعلت الدولتين تفكران في استحضار صراع خارجي للتغطية على الإخفاق في معالجة أزمة "كوفيد-19" ومحاولة إشغال الرأي العام بالتغطية". 

    نقل الغاز الطبيعي

    وتابع: "أما النقطة الثانية هي مسألة نقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا، ربما يكون قد أعطى هذا ثقة لأذربيجان أن المجتمع الدولي يمكن أن ينحاز لها في هذه الأزمة الممتدة منذ سنوات، خاصة مع تزايد ثقلها السياسي والاقتصادي، وقدرتها على شراء أسلحة جديدة نتيجة لعائدات تصدير الغاز".

    وحول دور روسيا في إبرام الاتفاقية، أشار قنديل إلى أن "روسيا تريد تهدئة هذا الصراع في الوقت الحالي، لأنه صراع على حدودها المباشرة وهي دولة صديقة للدولتين، وربما يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرغب في تهدئة هذا الصراع بشكل أو بآخر ولا يرغب في إشعاله لأنه بالفعل روسيا تدخل في صراع شديد مع الغرب في عدد من الملفات المهمة، وهو لا يريد ربما فتح ملف جديد على حدوده المباشرة".

    متظاهرون في أذربيجان يحتفلون بعد توقيع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اتفاقا مع قادة أرمينيا وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، 10 نوفمبر 2020
    © Sputnik . Alexey Kudenko
    دبلوماسي أمريكي سابق: الاتفاق حول قره باغ حال دون تطور الأوضاع إلى سيناريو أسوأ

    الدور التركي

    أما عن دور تركيا، فيرى قنديل أن "الدور التركي كان دورا سلبيا للغاية"، ويوضح أن "أنقرة سارعت في عرض مساعدتها على أذربيجان، سواء من حيث مدها بالأسلحة أو التدريب أو غيرها، طبعا هي لها صراع طويل مع أرمينيا بسبب مذابح الأتراك ضد الأرمن، وهذا الدور السلبي ساهم في تفاقم الصراع، وأعطى الضوء الأخضر لأذربيجان بالتمادي في مناوشاتها العسكرية ضد أرمينيا وعدم التهدئة وبالتالي زعزعة الاستقرار في المنطقة".

    ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، يوم الاثنين الماضي، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

     وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

    الموضوع:
    إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان (22)

    انظر أيضا:

    وزير الخارجية التركي: اتفاق قره باغ ملزم لأرمينيا وسيدفعون الثمن إذا انتهكوا وقف إطلاق النار
    بعد اتفاق قره باغ.. برلمان أرمينيا يفشل في بحث إقالة رئيس الوزراء
    الكرملين ينفي تصريحات تركيا بشأن مشاركتها في قوات حفظ السلام في قره باغ
    الكلمات الدلالية:
    أذربيجان, أرمينيا, بوتين, قره باغ
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زينة أعياد الميلاد و رأس السنة في شارع نيكولسكايا في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    كيف تستعد موسكو لاحتفالات بالعام الجديد
    بايدن: من المستحيل وقف نقل السلطة إليه
    بايدن: من المستحيل وقف نقل السلطة
    قوانين إماراتية جديدة للحريات الشخصية والمرأة
    قوانين إماراتية جديدة للحريات الشخصية والمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك