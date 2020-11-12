وكالة الطاقة الدولية: من المستبعد أن يتأثر الطلب على النفط بظهور "لقاح كورونا"

قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المستبعد أن يتلقى الطلب العالمي على النفط دفعة كبيرة من توزيع لقاحات لمنع الإصابة بكورونا.

وأكدت الوكالة أن عدم تأثر الطلب العالمي على النفط سيستمر حتى وقت متأخر من 2021.

وبحسب موقع "سي إن بي سي"، فإن مثل هذه التوقعات من المرجح أن تثبط مكاسب أسعار النفط التي حققتها، منذ الإعلان عن إحراز تقدم بشأن لقاح للفيروس، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: "من السابق لأوانه جدا القول كيف ومتى ستسمح اللقاحات باستئناف الحياة الطبيعية".

وأشارت إلى أنه في الوقت الراهن، فإن توقعاتنا لا تتنبأ بتأثير كبير في النصف الأول من 2021.

ولفت التقرير إلى أن التوقعات الضعيفة للطلب وارتفاع إنتاج بعض الدول، يشيران إلى أن العوامل الأساسية الحالية ضعيفة جدا لكي تقدم دعما قويا للأسعار.

وكانت شركتا فايزر وبيوتك الألمانية قد أعلنتا، في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، وقالت الشركة في إعلانها إن اللقاح قد أثبت فاعليته بنسبة تصل إلى 90% بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وتهافتت دول كثيرة للتعاقد على اللقاح، فيما أشادت منظمة الصحة العالمية باللقاح الجديد، معتبرة أنه "قد يغير مسار الوباء بشكل جذري".