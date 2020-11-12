آثار إطلاق النار على السفارة السعودية في هولندا... فيديو

تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مشاهدا مصورة من الآثار الناتجة عن إطلاق النار الذي تعرضت له السفارة السعودية في هولندا صباح اليوم الخميس.

ويظهر في المقطع المصور آثار إطلاق الرصاص على زجاج إحدى نوافذ مبنى السفارة، فيما أحاطت قوات الأمن بالمبنى لاتخاذ الإجراءات الأمنية.

وأعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، وقوع إطلاق نار صباح اليوم على مبنى السفارة السعودية في هولندا، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة في لاهاي، ستيفن فان سانتن، لوكالة "سبوتنيك": "في صباح اليوم وقع إطلاق رصاص على مبنى السفارة السعودية، ليس هناك إصابات، وحاليا نحن نحقق في الحادث ونبحث عن شهود عيان، ولا يوجد مشتبه بهم في الوقت الحالي".