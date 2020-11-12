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    مظاهرات تعم شوارع الولايات المتحدة بعد صدور نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

    كبير موظفي البيت الأبيض الجديد... هل ينجح "قيصر إيبولا" في فك شيفرة "كورونا"؟

    © Sputnik . Stringer
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    عين جو بايدن رون كلاين، 59 عامًا، كبيرا لموظفي البيت الأبيض... فمن هو كلاين؟ ولماذا اختاره بايدن؟.

    يشتهر كلاين، الذي عمل لأول مرة مع بايدن في الثمانينيات بأنه "قيصر إيبولا" بوصفه المسؤول عن ملف أزمة إيبولا في العام 2014 لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

    الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
    © REUTERS / POOL
    بايدن يختار رون كلين لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض

    بايدن عبر عن معرفته الوثيقة وإعجابه بـ"كلاين" حسب تقرير للجارديان البريطانية قائلا: "لقد كان رون لا يقدر بثمن بالنسبة لي على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معًا، بما في ذلك عندما أنقذنا الاقتصاد الأمريكي من واحدة من أسوأ فترات الانكماش في تاريخنا في عام 2009، وتغلبنا لاحقًا على حالة طوارئ صحية عامة مروعة في عام 2014".

    وأكد بايدن في تغريدة له أن لدى كلاين خبرة عميقة ومتنوعة، وقدرة على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية، قائلا: "وهذا بالضبط ما أحتاجه في رئيس موظفي البيت الأبيض بينما نواجه لحظة الأزمة هذه ونحاول أن نجمع بلدنا مرة أخرى".

    يذكر أن  كلاين كان من أشد المنتقدين لتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وباء كورونا وصرح بذلك كثيرا.

    وقد قابل كلاين تصريحات بايدن قائلا: "إنه لشرف كبير أن أخدم الرئيس المنتخب بايدن في هذا الدور، وأنا أشعر بالتواضع من ثقته".

    ويتمتع كلاين بحياة مهنية طويلة في الحكومة الأمريكية، حيث شغل منصب رئيس ديوان نائب الرئيس السابق آل غور، ومدير موظفي لجنة القيادة الديمقراطية في مجلس الشيوخ.

    وقد عمل مع العديد من الحملات الرئاسية الديمقراطية، بما في ذلك حملات بايدن الرئاسية عامي 1988 و2008، فيما كان المحامي الديمقراطي الرئيسي لآل غور خلال إعادة فرز الانتخابات الرئاسية لعام 2000.

    ومن عام 2008 إلى عام 2011، شغل منصب كبير موظفي بايدن حينذاك، وساعد في الإشراف على حزمة التحفيز البالغة 787 مليار دولار التي وقعها باراك أوباما ردًا على الركود العظيم.

    وبحسب تقارير إعلامية فقد تم الاستشهاد بتجربة كلاين في تعامله مع جائحة صحية عالمية "الإيبولا"، والركود الاقتصادي، كأحد أفضل مؤهلاته لمساعدة بايدن في هذه اللحظة.

    جدير بالذكر، أنه عندما تم تعيين كلاين منسقًا للتعامل مع أزمة إيبولا في عام 2014، تم انتقاد تعيينه في البداية بسبب أنه كان يفتقر إلى الخبرة في مجال الصحة العامة، فيما أشارت إدارة أوباما في ذلك الوقت إلى أنه تم اختياره "لخبرته الإدارية الواسعة".

    وفي السياق نفسه شهد اختيار بايدن لـ "كلاين" ردود فعل إيجابية لدى الأكثيرين، حيث عبرت إليزابيث وارين، سناتور ماساتشوستس التقدمي التي ترشحت ضد بايدن في الانتخابات التمهيدية لعام 2020، عن سعادتها باختيار "كلاين" باختياره من قبل بايدن.

    قالت وارن إن كلاين "خيار رائع، إنه يتفهم حجم الأزمة الصحية والاقتصادية ولديه الخبرة لقيادة هذه الإدارة القادمة من خلالها".

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    الكلمات الدلالية:
    البيت الأبيض, فيروس كورونا, ترامب, الانتخابات الأمريكية, جو بايدن
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