باشينيان: وقعت الوثيقة بشأن قره باغ بسبب عدم وجود قوات قادرة على خوض معارك في العمق

صرح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بأنه وقع الاتفاق الثلاثي لوقف إطلاق النار في قره باغ بسبب عدم وجود قوات قادرة على خوض معارك في العمق، لتؤثر على الوضع.

يريفان - سبوتنيك. وقال باشينيان في خطاب إلى الشعب عبر الفيديو: "لم تكن هناك، في العمق، قوات قادرة على خوض معارك لتؤثر حقًا على الوضع، وبالتالي، قد حان الوقت للقائد أن يعرض حياته للخطر - جسديًا وسياسيًا من أجل هؤلاء العسكريين. لقد حان الوقت للوطن الأم أن يضحي من أجل العسكريين الذين لم يبخلوا بشيء في سبيل وطنهم والتوقيع على هذه الوثيقة لهذا الوعي".

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، يوم الاثنين الماضي، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال الرئيس بوتين في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وبناء على الاتفاق الثلاثي بدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها على خطوط التماس في إقليم قره باغ صباح الثلاثاء الماضي.