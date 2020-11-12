موسكو: روسيا لن تضغط على الصين للانضمام إلى المفاوضات حول الأسلحة الهجومية الاستراتيجية

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا لن تضغط على الصين للانضمام إلى المفاوضات حول معاهدة "ستارت".

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، خلال حديثه للصحفيين عبر الإنترنت اليوم الخميس:

"أما فيما يتعلق بالمشاركين: فإننا نعلم جميعًا انشغال الولايات المتحدة بفكرة جر الصين إلى مثل هذه المفاوضات، ولسنا ضد توسيع نطاق المفاوضات. لكننا نحترم موقف جمهورية الصين الشعبية تمامًا، وهي أعلنت أن قدراتها لا يمكن مقارنتها بقدرات روسيا والولايات المتحدة. ولذلك لا يمكنهم ولن يشاركوا الآن في أي من المفاوضات".

وأكد لافروف، أنه من منطلق تفهمنا التام لموقف الصين لن نحاول إقناعها بضرورة الانضمام إلى المعاهدة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.

واقترح الرئيس الروسي تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية بدون أي شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.

وتظل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، التي وقعها الرئيس الأميركي السابق بارك أوباما ورئيس روسيا السابق دميتري مدفيديف في 8 نيسان/ أبريل من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.