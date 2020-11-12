الاتحاد الأوروبي يعلق على اتفاق الأطراف الليبية في تونس

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية أمس خلال مشاوراتهم في تونس، مؤكدًا أنه "خطوة مهمة نحو انتخابات حرة وحكومة موحدة".

القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس، "نتابع عن كثب المحادثات الجارية في تونس... الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس خطوة مهمة نحو انتخابات حرة وشفافة وحكومة موحدة".

في السياق ذاته، أعرب بوريل عن "أمله في رؤية الحوار يستمر بشكل مثمر".

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، قد أكدت، أمس الأربعاء، أن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي في تونس توصلوا إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد في غضون فترة لا تزيد عن 18 شهرا.

وقالت ويليامز في مؤتمر صحافي اليوم بالعاصمة التونسية: "المشاركون في ليبيا توصلوا إلى حل لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات موثوقية، وقاموا بتوضيح الخطوات من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق أساس دستوري".

وكانت قد انطلقت، يوم الإثنين الماضي، أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية بمشاركة رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، والرئيس التونسي قيس سعيد، حيث أكد الأخير، أن الحل للأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سلميا و "ليبيًا ليبيًا" بعيدا عن التدخلات الخارجية.

واجتمع الفرقاء الليبيون في عدة جولات حوارية في المغرب ومصر وسويسرا، أدت إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى توافقات منها إقرار وقف إطلاق النار وتحديد طبيعة النظام السياسي والدستور الليبي القادم.